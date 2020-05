UFFICIALE – Niente riscatto, il Nizza rimanda Ounas al Napoli

Ufficiale – La crisi economica dela Ligue1 si fa già sentire ed il Nizza molla Adam Ounas

Ufficiale – La crisi economica dela Ligue1 si fa già sentire ed il Nizza molla Adam Ounas. La squadra francese, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha chiarito che non eserciterà l’opzione di acquisto per il giocatore franco-algerino (fissata a 25mln di euro, dopo 2mln già versati per il prestito oneroso). I numeri di Ounas, nella Ligue 1 parlano di 19 presenze 4 gol e 4 assist.

