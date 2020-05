Pià: ”Tissone? Stravede per il Napoli, adora Gattuso”

TISSONE – L’intermediario a “NM”: Stima Gattuso e stravede per Napoli, in A tornerebbe volentieri all’Atalanta o ad Udine

Inacio Pià, intermediario dei fratelli Tissone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com”. Queste le sue parole:

“Conosco da tanto i fratelli Tissone. Fernando (33 anni) e Cristian (32 anni) sono due bravissimi ragazzi. L’anno scorso Fernando Tissone è stato in serie A in Portogallo con il Nacional, ha vinto la Coppa di Portogallo battendo in finale lo Sporting Lisbona. Fisicamente Fernando sta bene, ha ancora tanto da dare. Si sta allenando. A gennaio ha avuto la possibilità di chiudere un contratto importante in America, accordo che è saltato a causa del coronavirus.

L’ho proposto in Brasile, ma anche in Italia. Non escluderei una serie B o serie C, con un progetto importante. E’ ovvio che se ci fosse la possibilità di un ritorno all’Atalanta o all’Udinese ci andrebbe di corsa, ma ad oggi sono fantasie. Giocare ancora qualche anno a Bergamo sarebbe un sogno, soprattutto ora che sono in Champions. Lì, come pure a Udine, si è trovato benissimo. Attualmente è svincolato, perche’ non ha rinnovato col Nacional. Ha avuto qualche richiesta. Stravede per il Napoli, adora Gattuso: stima il mister per la sua grinta, si rivede molto nel suo calcio”. Conclude Pià.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-Juve, Boggi attacca Nicchi: “Tutti si piegano alla volontà di uno che sta lì per il gusto del potere”

Coronavirus, a Torino assalto ai parchi: scoppia il caos

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fase 2 secondo giorno, a Napoli riapre pasticceria e dona dolci ai bisognosi

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts