FOTO – Napoli, striscioni in città: “L’eccellenza Cotugno vostro incubo mentale”

Napoli – In tempi di emergenza sanitaria, La Regione Campania e tutto il suo settore sanitario, a partire dall’ospedale Cotugno, si sono dimostrati all’altezza della situazione. In queste ore, in città sono apparsi due striscioni: il primo è un invito rivolto agli “altri” a riflettere sulla loro situazione, il secondo è una lode all’ospedale, in questo momento, più famoso d’Italia.

Il primo, all’esterno dello stadio San Paolo

Il secondo rimarca lo straordinario operato del Cotugno

