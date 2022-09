UFFICIALE – Osimhen ha svolto l’intera seduta con il gruppo

Osimhen recuperato, l’attaccante ha svolto l’intera seduta di gruppo

Ecco la nota della SSC Napoli:

“Seduta di rifinitura per il Napoli questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri stasera affronteranno il Liverpool nella prima giornata di Champions League in programma allo Stadio Maradona alle ore 21. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e tiri in porta. Osimhen ha svolto seduta in gruppo. Per Demme terapie e lavoro personalizzato in campo”

