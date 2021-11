UFFICIALE – Pioli perde anche Giroud, 4 settimane di stop per il francese

Altri guai per Pioli, si ferma anche Giroud

Il Milan dovrà fare a meno anche dell’attaccante Olivier Giroud, che sarà indisponibile per ben 4 settimane. Come riporta calciomercato.com il francese è stato sottoposto ad una risonanza, che ha evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Tra dieci giorni Giroud effettuerà dei nuovi esami strumentali, per verificare lo stato del recupero.

