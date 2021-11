UFFICIALE – Playoff Mondiali, l’Italia sfida la Macedonia di Elmas

Ufficiale, l’Italia pesca la Macedonia

L’Italia affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai prossimi mondiali, che si svolgeranno il prossimo anno in Qatar. Gli azzurri sono stati sorteggiati nello stesso girone del Portogallo, che dovrà vedersela con la Turchia. Possibile l’incrocio con i lusitani in finale, che saranno guidati da Crisitano Ronaldo. L’italia essendo testa di serie, giocherà l’andata in trasferta e il ritorno tra le mura amiche. Ecco le date degli incontri: