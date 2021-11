Calciomercato, il Napoli su Scamacca per sostituire Osimhen. Chiesto il prestito al Sassuolo

Calciomercato, il Napoli chiede Scamacca in prestito

Come riportato da La Nazione, il Napoli sarebbe sulle tracce dell’attaccante del Sassuolo Scamacca. Il club azzurro avrebbe chiesto il giocatore in prestito per sopperire all’assenza di Victor Osimhen, visto anche il lungo periodo di assenza del nigeriano dopo l’infortunio. Su Scamacca c’è da tempo anche la Fiorentina, che vorrebbe imbastire una doppia trattativa che potrebbe coinvolgere anche Berardi.

