Napoli, contro la Lazio Insigne e Fabian Ruiz ci saranno

Napoli, recuperati Insigne e Fabian Ruiz

Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato il report dell’ allenamento odierno dove ha annunciato i recuperi di Insigne e Fabian Ruiz che saranno regolarmente in campo contro la Lazio. Ecco quanto comunicato dal club azzurro:

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima parte di lavoro di forza in palestra ha svolto esercitazione tattica in campo. Anguissa ha svolto terapie. Fabian e Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli su Scamacca per sostituire Osimhen. Chiesto il prestito al Sassuolo

UFFICIALE – Playoff Mondiali, l’Italia sfida la Macedonia di Elmas

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ecdc, la nuova variante potrebbe indebolire i vaccini