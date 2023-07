La Gazzetta dello Sport – Notte di terrore per Donnarumma e la compagna: sequestrati, legati e picchiati.

L’edizione odierna del quotidiano, ha ricostruito quanto accaduto a casa di Gianluigi Donnarumma e la sua compagna. I due sono stati rapinati in casa, dopo essere stati sequestrati, legati e picchiati. La ricostruzione dei fatti:

“E’ stata una notte di terrore, in casa Donnarumma. Alcuni rapinatori infatti hanno fatto irruzione nel domicilio parigino del portiere dell’Italia e del Psg. I primi elementi dell’inchiesta già aperta nella capitale indicano che il bottino è consistente, intorno al mezzo milione di euro, ma soprattutto che Gigio e la compagna Alessia Elefante sono stati sequestrati, legati e picchiati, prima di riuscire a rifugiarsi in un hotel, da dove è stato dato l’allarme. Entrambi poi sono stati portati in ospedale per essere sottoposti a cure. Secondo le prime notizie Donnarumma sarebbe “leggermente ferito”.

Si tratta di una rapina violenta da parte di un gruppo di malviventi determinati, entrati nell’appartamento del portiere nel VIII arrondissement di Parigi, in piena notte, intorno alle 3.20. I rapinatori sembravano ben informati anche sul potenziale bottino, stimato secondo i primi elementi, sui 500mila euro, tra contanti e oggetti preziosi. I due italiani sono scappati in un vicino hotel dove sono stati accolti sotto shock dal personale che ha avvertito le forze dell’ordine. Rapidamente è intervenuta sul posto la brigata anti-banditismo che sta indagando ed è già alla ricerca di vari uomini. La procura di Parigi ha aperto un fascicolo per rapina a mano armata, associazione a delinquere, sequestro di persona e violenza aggravata. La pena massima prevista in questi casi è di 30 anni di reclusione”.

