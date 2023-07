Sky Sport – Amrabat accostato al Napoli, parla il dg: “Nessuna offerta ufficiale”.

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del futuro di Amrabat durante un’intervista. Il centrocampista, però, nelle ultime ore è stato accostato al Napoli, che aveva rifiutato ai tempi del Verona: “Sofi è molto legato a me, parla inglese e lo sento quasi ogni giorno. Non è arrivato niente di ufficiale per lui, gli ho detto di arrivare concentrato sulla Fiorentina, deve avere la testa per giocare in viola”.

