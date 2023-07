La Gazzetta dello Sport – Braccio di ferro per la clausola tra Osimhen e ADL: la società non vuole inserirla.

Victor Osimhen, con il suo agente, è in piena fase di contrattazione con il Napoli. I due avrebbero chiesto alla società di inserire una clausola rescissoria, in modo da potersi divincolare dal prossimo anno. Firmerebbe fino al 2027 solo a questa condizione. Aurelio De Laurentiis, invece, non sarebbe intenzionato ad inserirla. La questione gira tutto intorno a questo: le due parti devono trovare un punto d’incontro. Calenda ha posto come cifra massima per la clausola 100 milioni, mentre il patron per lo sforzo, che è pronto a fare per derogare alla sua policy sull’ingaggio, vorrebbe quella clausola più alta.

