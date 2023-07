Repubblica – Pressing della Lazio per Zielinski, offerti 25mln più bonus.

L’edizione odierna del quotidiano di Roma, è tornato a parlare dell’interesse della Lazio per Piotr Zielinski. Il Napoli ha chiesto almeno 30 milioni di euro, e De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti. Lotito ha provato a fare un’offerta che potesse avvicinarsi alle richieste del club partenopeo, ovvero di 25 milioni più bonus. Nuovi colloqui saranno fissati a breve, e intanto in casa biancoceleste, rimane in sospeso la situazione di Ciro Immobile. Nuova offerta dall’Arabia Saudita.

