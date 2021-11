De Maggio lancia un’iniziativa per onorare Maradona in occasione di Napoli-Lazio: l’appello ai tifosi

De Maggio lancia un’iniziativa per onorare Maradona in occasione di Napoli-Lazio

Walter De Maggio lancia un’iniziativa per onorare ancora una volta Diego Armando Maradona in occasione della sfida di domenica contro la Lazio. Il direttore di Radio Kiss Kiss rivolge un appello a tutti i tifosi azzurri:

“Domenica al minuto 10 tutti in piedi allo stadio per un lungo e interminabile applauso per onorare Diego”.

