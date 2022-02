UFFICIALE – Primavera, rinviata Pescara-Napoli. Campo impraticabile

Ufficiale, rinviata Pescara-Napoli

La gara tra Pescara e Napoli valida per il campionato Primavera, è stata rinviata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Il forte temporale abbattutosi sul capoluogo abruzzese, ha reso impossibile il regolare svolgimento del match. Come da prassi, il direttore di gara con i due capitani ha provato a far rimbalzare il pallone in diverse zone del campo che però è risultato essere impraticabile.

