Ufficiale, PSG: esonerato Tuchel, in arrivo l’ex Tottenham Pochettino

I parigini ufficializzano l’esonero di Thomas Tuchel

il Paris Saint-Germain ha esonerato Tomas Tuchel, il club parigino rende nota la decisione tramite i suoi canali ufficiali.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi ha avuto questo da dire sull’ormai ex allenatore del suo club: “Vorrei ringraziare Thomas Tuchel e il suo staff per tutto quello che hanno portato al Club. Thomas ha messo molta energia e passione nel suo lavoro, e naturalmente ricorderemo i bei momenti che abbiamo condiviso insieme. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro”.

Al posto dell’allenatore tedesco arriverà l’ex Tottenham Mauricio Pochettino.

