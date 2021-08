UFFICIALE – Rinforzo per il Napoli, arriva dal Bari: Giovanni Mercurio

Arriva un rinforzo per la formazione Primavera del Napoli: si tratta di Giovanni Mercurio.

Giovanni Mercurio, classe 2003, si trasferisce a titolo temporaneo al Napoli. Il trequartista arriva in prestito dal Bari per rinforzare la formazione Primavera dei partenopei. Il suo contratto è stato già ufficialmente depositato in Lega. Lo annuncia Tuttomercatoweb.

