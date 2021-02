UFFICIALE – Torino, anche Karol Linetty positivo al Covid: è asintomatico

Torino, dopo i due calciatori di ieri, un ulteriore giocatore è stato infettato dal Covid-19

Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, il Torino FC comunica attraverso i propri canali ufficiali che un altro calciatore è risultato positivo ai test. Karol Linetty, attualmente asintomatico e d’intesa con le autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri, verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata.

