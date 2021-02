Lo scrittore De Giovanni: “Il Napoli propone un gioco terribile!”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto a Radio Goal per parlare del momento del Napoli

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto in diretta nella trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento degli azzurri. Ecco le sue parole:

“Il Napoli propone un gioco terribile e presentava una squadra che ha scollamenti che fanno pensare a una grave mancanza di consapevolezza. Il Napoli in campo a Granada costava 250 milioni. C’erano giocatori costati e che guadagnano moltissimo. Lobotka è costato 25 milioni, così come Maksimovic, Rrahmani 15 milioni. Mi chiedo come sia possibile avere una squadra con questo valore che gioca così male”.

