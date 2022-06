Ecco la richiesta da parte dei legali di Mertens

Nella mail fatta pervenire dai legali di Mertens alla società, c’è anche l’indicazione del giorno e dell’ora in cui Dries Mertens e i suoi legali si aspettano una risposta: le ore 18 di domani. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli non risponderà. Non ci sarà dunque nessuna risposta da parte del patron azzurro.

La richiesta di Mertens – Dries ha chiesto un anno di contratto ed una richiesta di ingaggio da 2,4 milioni di euro. In più un bonus alla firma di 1,6 milioni di euro. C’è anche una commissione del 10% sul lordo, quindi circa 800mila euro. A questo si aggiungono tutta una serie di richieste: 75mila euro di bonus per 10 gol stagionali o assist in tutte le competizioni, altri 75mila in caso di altri 10 gol. In caso di vittoria dello Scudetto 200mila euro, di vittoria della Champions 300mila euro, di vittoria dell’Europa League 150 mila euro.