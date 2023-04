Ultimissime formazioni Lecce-Napoli: Spalletti cambia in attacco. Baroni ritrova Maleh

Ultimissime formazioni Lecce-Napoli

Gli aggiornamenti con le ultime notizie sulle formazioni Lecce Napoli arrivano da Sky Sport.

Ultimissime formazioni Lecce-Napoli, Sky

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Cambi in ogni reparto rispetto al ko contro l’Empoli: in difesa torna Umtiti al centro, sulla sinistra Gallo dal 1′

A centrocampo Baroni ritrova Maleh, ma perde Blin (squalificato)

Ceesay al centro del tridente al posto di Colombo, Di Francesco in vantaggio su Banda a sinistra

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Con Osimhen ancora fuori (possibile rientro per la partita contro il Milan in Champions, ha detto Spalletti), davanti dovrebbe giocare Raspadori. Nel tridente si rivede dal 1′ Lozano al posto di Politano

Rispetto alla gara con il Milan, in difesa Juan Jesus per Kim, a centrocampo Elmas per Zielinski

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici