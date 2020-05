Ultim’ora – De Laurentiis pronto a chiudere l’affare Everton, c’è l’offerta!

La Gazzetta dello Sport riporta di un’offerta del Napoli al Gremio per Everton: 27 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport riporta di un’offerta del Napoli per Everton: sono 27 i milioni di euro che De Laurentiis metterà sul tavolo per il giocatore 24enne esterno del Gremio e della nazionale brasiliana. Il Presidente vorrebbe definire subito l’affare, considerando che sul giocatore, che il ds Giuntoli segue da tempo, ci sono diversi club europei. La conferma dal papà sul Napoli ha infastidito non poco i dirigenti napoletani ma lascia poco spazio all’immaginazione delle altre pretendenti.

