Calciomercato – Il Napoli fa sul serio per il difensore Gabriel Magalhaes

Calciomercato – Il Napoli mette nel mirino Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano in forza al Lille

Calciomercato – Uno dei difensori più contesi in Europa è Gabriel Magalhaes. Il centrale classe ’97 del Lille è un’idea concreta per tanti club: in prima fila c’è l’Everton di Carlo Ancelotti ma in questi giorni si è fatta più pressante la posizione del Napoli, soprattutto nel caso in cui Kalidou Koulibaly dovesse partire.

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, l’affare è complesso per la concorrenza dalla Premier League, ironia del destino proprio con l’ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti coinvolto. Ma il Napoli sa che serviranno 30/35 milioni di euro per portare via il difensore al Lille, il dialogo è già iniziato e De Laurentiis preme per arrivare a una soluzione con tempistiche non troppo lunghe.

