Ultim’ora – Furia Napoli: ritiro impossibile e nessun allenamento in gruppo, l’Hotel è chiuso!

Ultim’ora – È da escludere che il Napoli possa ritrovarsi lunedì e iniziare gli allenamenti collettivi. L’obbligo del ritiro costringerà il club a rivedere le intenzioni iniziali. S’era pensato, in un primo momento, che la struttura alberghiera adiacente il centro sportivo di Castel Volturno potesse ospitare la comitiva napoletana, che sarebbe stata composta da una quarantina di persone tra staff tecnico, giocatori, dirigenti, magazzinieri e personale addetto al servizio ai tavoli per la colazione, il pranzo e la cena.

Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Hotel è chiuso da oltre due mesi e per la riapertura ha bisogno di almeno una decina di giorni per fare la manutenzione e la sanificazione dell’ala della struttura che sarebbe destinata al Napoli. Il che è praticamente impossibile, considerati i tempi ristrettissimi.

Il club è contrariato per le disposizioni previste dal protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi. Dal punto di vista logistico, il Napoli è letteralmente impossibilitato a poter garantire e soddisfare le richieste del Cts. Aurelio De Laurentiis è molto partecipe alle riunione della Lega ed è in continuo contatto col presidente federale, Gravina.

La richiesta del Napoli è meno articolata di quanto si possa pensare. In pratica, non avendo a disposizione una struttura dove consentire alla squadra e allo staff tecnico di stare in ritiro, si vorrebbe optare per la quarantena presso i propri domicili. In pratica, i giocatori si ritroverebbero a Castel Volturno per gli allenamenti collettivi e poi, senza nemmeno fare la doccia, filerebbero via verso le loro abitazioni. L’orientamento, al momento, è questo in attesa di eventuali novità che potrebbero esserci in giornata.

