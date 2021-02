La variante del coronavirus classificata “ B1525 ” che in queste ore viene ribattezzata come variante “ nigeriana ” è arrivata in Italia . Lo rende noto la Regione Campania dopo che è stato individuato un caso a Napoli dopo gli esami dell’ Istituto Pascale e dell’ Università Federico II . “Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, e pochi casi anche in Nigeria , Danimarca e Stati Uniti . Mai finora in Italia”, si legge nella nota. Le prime sequenze di questa variante sono dello scorso dicembre.