UNDER 15 e 16 – il derby Benevento Napoli salta

UNDER 15 e 16 – Non si giocherà Benevento Napoli.

Riscontrato un positivo nelle giovanili del Benevento, è questo il motivo per cui non si scenderà in campo per il doppio derby Under 15 e 16 di Benevento-Napoli.

Anche questa settimana il Napoli Under 15 e 16 non giocheranno, già saltata la partita con il Frosinone per le stesse motivazioni, rimandata anche la sfida della Primavera contro il Pescara. Scenderà in campo invece l’Under 17 che affronterà il Lecce in casa.

Nonostante i tentativi del DPCM di far proseguire i campionati giovanili, sono troppi i rischi dovuti alla pandemia.

