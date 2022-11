United sogna Mbappé dopo Ronaldo: ma Osimhen alternativa reale

Mirror – United sogna Mbappé per rimpiazzare Ronaldo: ma è Osimhen la reale alternativa.

Secondo il quotidiano, il Manchester United starebbe già pensando al dopo Ronaldo, con una suggestione di mercato che fa sognare tutti i tifosi. Secondo tabloid inglese, il club, sarebbe disposto a mettere sul piatto 150 milioni per convincere il Paris Saint-Germain a cedere Kylian Mbappé. Tuttavia quest’ultimo risulta essere uno scenario decisamente improbabile, poiché in caso di reale addio, il fuoriclasse darebbe priorità al Real Madrid. La scelta alternativa più valida e reale, per lo United, dunque ricadrebbe su Victor Osimhen.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato: Osimhen può lasciare il Napoli ad una condizione

Milan, rinnovo Leao: contatti tra le parti ma niente accordo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gdf sequestra il marchio ‘Marol’, quattro misure cautelari