Corriere dello Sport – Hernanes: “Come anti-Napoli vedo solo la Juve”.

Henanes, è stato intervistato dal quotidiano ed ha espresso la sua opinione in merito al recupero inaspettato della Juventus in ottica Scudetto:

“È difficile, dipende tutto dal Napoli – osserva l’ex centrocampista -. Se dovesse continuare anche solo al 70% del potenziale espresso in questo avvio di stagione, credo non ce ne sia per nessuno. Però se devo pensare a un’anti-Napoli, vedo solo la Juve. Sei vittorie di fila senza subire gol sono tante, ora Allegri ha trovato la quadra e con i rientri di Chiesa, Pogba e Di Maria sarà ancora più forte”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato: Osimhen può lasciare il Napoli ad una condizione

Milan, rinnovo Leao: contatti tra le parti ma niente accordo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gdf sequestra il marchio ‘Marol’, quattro misure cautelari