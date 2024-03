Sky Sport – Bergomi: “La Juve meritava qualcosa in più. Napoli? Più compatto ma ha lacune difensive”

Il Napoli ha vinto al Maradona contro la Juventus. Nel post-partita, in diretta dagli studi di Sky, Giuseppe Bergomi ha commentato il match: “La Juventus meritava qualcosa in più perché nel primo tempo le occasioni sono state nette. E ho visto una Juve più coraggiosa: c’era Rugani che scalava in avanti per recuperare. Di solito le pressioni difensive duravano poco, oggi invece sono durate molto“.

Discorso differente, invece, da un punto di osservazione che tenda verso Napoli. Sugli azzurri, Bergomi si esprime così: “Il Napoli si è sembrato più compatto, per quanto mantenga ancora delle lacune difensive. Ha concesso molto alla Juventus, in uno scontro“.

