Il Napoli non è un fuoco di paglia, dopo il Sassuolo batte anche la Juve

“Il risveglio di Reggio Emilia, contro il fragile Sassuolo, non era un fuoco di paglia. Il Napoli gli ha dato seguito battendo la ben più solida Juve. È come se si fosse aperto uno squarcio nel passato e fossero tornate indietro tante cose belle, a cominciare dallo spirito da battaglia. Torna anche la speranza Champions. Il quarto posto dista 8 punti, ma il quinto, che potrebbe valere il pass, solo 4. Scavalcata la Fiorentina, avvicinata l’Atalanta. E, soprattutto, il Napoli deve ancora affrontare tutte le concorrenti. Non c’è scala migliore degli scontri diretti per risalire. Con il passato ritrovato, è più facile credere nel futuro”.

