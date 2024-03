Le pagelle – Kvara promosso: “Ha il mirino addosso, ma non si abbatte e fa esplodere il Maradona”

Khvicha Kvaratskhelia riconquista il Maradona. Il gioiello georgiano ha segnato la rete del vantaggio contro la Juventus:

La Gazzetta dello Sport, 7: “Ha il mirino addosso, a turno i bianconeri vanno a colpirlo, ma non si abbatte e con una volée fa esplodere il Maradona”.

Corriere dello Sport, 7,5: “Calamita di spinte e calcioni, collezionista di cartellini, fa ammonire Vlahovic e Cambiaso, che lo segue come un’ombra con l’aiuto di Rugani. Lui, però, spesso si sdoppia in corsa tipo illusionista. È da mago del gioco del calcio, invece, la girata semi-acrobatica dell’1-0: batte di prima, al volo, in caduta. Alé, che colpo. E poi contro la Juve”.

