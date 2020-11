Vaccino anti-Covid, l’annuncio dalla Russia: “Il nostro efficace al 92%”

Vaccino anti-Covid, l’annuncio dalla Russia: efficace al 92%

Vaccino anti-Covid l’annuncio dalla Russia mette ottimismo. L’edizione online di Repubblica riporta le ultime notizie dalla Russia in merito al vaccino anti Covid:

“La corsa per il vaccino contro il Covid non si ferma. Dopo l’annuncio di Pfizer per gli ottimi risultati ottenuti nei test per ottenere un’immunizzazione contro il coronavirus, non si sono fatte attendere le risposte degli altri contendenti. Russia e Stati Uniti hanno annunciato di essere vicine al traguardo.

Da tempo Putin è sceso in campo per vincere questa battaglia che avrà risvolti economici importanti. Mosca ha fatto sapere che, stando ai dati preliminari, il suo vaccino Sputnik V ha un’efficacia del 92% nel proteggere dal Covid-19.

Stando a una dichiarazione del ministero della Salute russo, del centro di ricerca statale Gamaleya e del Fondo Russo di investimenti diretti ripresa dal Moscow Times, i risultati mettono in evidenza che solo 20 dei 16.000 volontari che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino o del placebo hanno contratto il Covid-19″.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca, lettera al Prefetto di Napoli: “Sollecito piano di interventi volto a impedire assembramenti fuori controllo”

Avv. Chiacchio: “Il Tar potrebbe far giocare la partita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte: “Presto in Parlamento il piano sul vaccino”