Valter De Maggio: “De Laurentiis ha le idee chiare, se Giuntoli va via ha già pensato al nuovo ds”

De Maggio sul possibile sostituto di Giuntoli

Il futuro di Cristiano Giuntoli è un argomento molto caldo, il ds del Napoli è richiesto non solo dalla Juventus ma anche da alcuni club di Premier League. Il giornalista Valter De Maggio in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato le voci del suo possibile addio e con chi verrebbe sostituito. Ecco quanto dichiarato:

“Giuntoli è seguito dalla Juventus da diverso tempo, ma non è vero che ha già detto sì ai bianconeri come si dice negli ultimi giorni. Parlerà con Aurelio De Laurentiis e poi entrambi decideranno il dà farsi. Magari potrebbe anche restare nel suo ruolo, visto il contratto. Da quello che so, il presidente già si è mosso per non farsi trovare impreparato. Ha individuato il nome del possibile nuovo direttore sportivo, che potrebbe essere Accardi dell’Empoli, qualora Giuntoli decidesse di salutare definitivamente il Napoli dopo l’annata trionfale che ha portato lo Scudetto. Al momento posso confermare che nulla è deciso, ognuno farà le sue osservazioni. La decisione potrebbe arrivare nel giro di 20 giorni.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scontri Udinese-Napoli, emessi daspo fino a 10 anni

Napoli, spuntano le date per la tournée in Corea ed il ritiro estivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 09 Maggio 2023 a cura di Artemis