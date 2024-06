Rainews – Venerato: “Buongiorno ha scelto il Napoli, vuole lavorare con Conte”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato del mercato del Napoli: “Il Napoli non segue il terzino Locko. Ottimo giocatore ma ritenuto poco idoneo al gioco di Conte. Interessa Spinazzola. Solo sondato per ora. Può essere un affare a parametro zero ma in questo momento ci sono altre priorità. Vanno prima piazzati gli esuberi.

Per il difensore centrale resta Buongiorno il primo nome. L’interesse di alcuni club di Premier League non sembra preoccupare più di tanto. Il centrale intende lavorare con Antonio Conte. Hermoso resta bei radar ma non c’è accordo su ingaggio e commissioni. Kim non tornerà a Napoli. Dragusin è al momento un’idea. Solo l’uscita di Natan Jesus e Ostigard consentirebbe altri due arrivi in difesa (dopo Marin)”.

