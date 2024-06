La Gazzetta dello Sport – Di Lorenzo, l’agente infiamma il caso: lui non sa gestire la rottura

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul caso Di Lorenzo. Il giocatore è in seria difficoltà, dopo le parole esternate dal suo agente, Mario Giuffredi, che hanno infiammato il caso: “Forzando la mano per ottenere la cessione, aveva messo in conto che potesse aprirsi una frattura, ma forse non pensava che il clamore mediatico sarebbe stato questo. O forse era convinto di poterlo gestire senza che le sue prestazioni ne avrebbero risentito. Chi ha visto la gara giovedì ha faticato a riconoscerlo”.

“Nico Williams è un brutto cliente, ma negli anni si è ritrovato di fronte diversi avversari temibili soprattutto in Champions e con l’esperienza ha avuto la meglio. Con la Spagna invece è franato fin dall’inizio, dopo 5 minuti era già alle corde e la Spagna passava sempre dalla sua parte. Un segnale che manca a livello fisico e psicologico. Le gambe non girano e la testa non risponde”.

Nonostante tutto, il Napoli e soprattutto Conte, non vogliono fare a meno di Di Lorenzo, ma lui non cambia idea e cerca una scappatoia da Napoli. Intanto la Juventus lo aspetta, ma all’orizzonte è previsto un lungo braccio di ferro, che diventerà durissimo quando il giocatore dovrà rispondere alla convocazione per il ritiro.

