Rai2 – Venerato: “Kvara, chiesti 8 milioni per il rinnovo. ADL non va oltre i 6: senza accordo andrà sul mercato”

Durante la trasmissione ‘Domenica Sportiva’, il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha riportato alcune informazioni per quanto riguarda il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: “La rosa Conte ha qualche spina. Dal suo arrivo ci sono stati due vertici infruttuosi con l’entourage di Kvaratskhelia. Bocciata senza appelli l’offerta azzurra: 5 milioni più bonus rispetto ai quasi 2mln percepiti grazie ad vari premi inseriti nel vecchio accordo che partiva, ricordiamolo da un milione e mezzo di base fissa.

In estate il Paris Saint Germain gli aveva offerto un ingaggio da 11 milioni d’ingaggio. Ora per restare in Campania ne chiede almeno 8. Il Napoli a fine ottobre rilancerà ma non andrà oltre i 6 milioni. Se non ci sarà accordo a giugno, il georgiano sarà messo sul mercato“.

