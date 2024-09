Radio Marte – Fedele: “McTominay? Non ho capito in che ruolo giocasse”

Enrico Fedele, è intervenuto in diretta, per commentare la performance del Napoli, contro il Monza. Tuttavia, l’opinionista si è posto delle domande, per quanto riguarda Lukaku e soprattutto lo scozzese, McTominay. Per lui, entrambi si sono visti poco: “Il Napoli ha battuto il Monza giocando in nove. McTominay non ho capito in che ruolo giocasse. Lui è bravissimo ad inserirsi partendo da dietro, ma col Monza ha giocato praticamente da attaccante. Non poteva inserirsi in area perché era già lì. Ma era sempre spalle alla porta. Dovrebbe partire da più dietro per incidere”.

