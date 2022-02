Napoli-Inter, Farris: “Napoli grande squadra, noi bravi a recuperare ma potevamo vincere”

Il vice allenatore dell’Inter commenta il pareggio con il Napoli

Massimiliano Farris, vice allenatore dello squalificato Simone Inzaghi, ha parlato nel posta partita di Napoli-Inter ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Il secondo tempo la dice lunga sul nostro valore, grande impatto. La partita era in salita e il rigore ci ha messo sotto. Napoli grande squadra, noi bravi a recuperarla e quasi vincerla, c’è rammarico ma un punto va bene. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, avevamo messo i presupposti per vincerla, avevamo più benzina di loro. Il rigore non lo discutiamo ma abbiamo reagito prima di carattere e poi di gestione mentale.

Mancheranno Brozovic e Barella? Ci agevola nelle rotazioni, uno riposa in una gara e uno nell’altra. Dumfries? In Italia purtroppo e stato etichettato come giocatore in difficoltà, invece poi si è applicato nella lingua e poi anche tatticamente, mi fa piacere che venga riconosciuto ora.

Solo due sostituzioni? la squadra stava gestendo bene, Sanchez è rimasto 5/6 minuti a bordo campo, Simone era in contatto con noi, penso che sia stata la scelta giusta. L’anno scorso con la Lazio qui abbiamo preso la scoppola (ride ndr.) stasera prendiamo il punto.

Noi avevamo preparato la gara cercando di poter uscire con un quinto per non abbassarci, nel primo tempo Dumfiers non riusciva ad uscire a causa della pressione di Insigne, ma nel secondo tempo siamo riusciti a farlo e abbiamo sfiancato i centrocampisti del Napoli.

Lautaro? Il talento c’è ed è giovane, si trova in una posizione importante, può colpire bene in acrobazia e affinerà la conoscenza con Dzeko ma il tempo è dalla sua, è uno dei nostri capitani in campo”.

