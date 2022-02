Koulibaly: “Vogliamo il bonus ed il sogno. Io capitano? Per ora c’è Insigne”

DAZN – Le parole di Kalidou Koulibaly nel post partita di Napoli-Inter.

“Potevamo fare di più, nella ripresa però abbiamo subito troppo. Dzeko ha fatto un eurogol, era davvero difficile concludere. Potevamo fare meglio, nel secondo tempo siamo rientrati molli. Avevamo un po’ di paura, ma non dobbiamo essere scontenti. Un punto contro l’Inter è un punto importante. Ci dobbiamo credere, dobbiamo continuare così.

E’ stata una settimana particolare per me, lunedì ero in Senegal. Il mister mi ha dato subito fiducia, e quando sono tornato non vedevo l’ora di salutare i miei compagni. Lavoreremo fino alla fine.

Io capitano del futuro? Non è il momento di parlare di questo. Il capitano per ora è Lorenzo, ed è il simbolo del Napoli. Abbiamo una bella corsa da fare, dobbiamo finire almeno in Champions League ma vogliamo il bonus ed il sogno”.

