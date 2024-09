Corriere dello Sport – Kvara vuole un trattamento da top player: è l’uomo copertina di questo Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul nodo Kvaratskhelia. Per il georgiano, la questione rinnovo è ancora in sospeso: “Kvara reclama un trattamento da top player, quantomeno da top player del Napoli. Qualche giorno fa il ds Manna ha provato a raffreddare gli animi, a non mettere fretta. «Ha ancora tre anni di contratto». È vero ma in questi casi si sa come va a finire. E la scottatura Osimhen è troppo recente per non aver lasciato il segno. L’accordo si troverà. Kvaratskhelia è l’uomo copertina di questo Napoli”.

