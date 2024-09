Dazn – Conte risponde a Ferrara: “Con me si lavora troppo? Questa è una fesseria”

Antonio Conte, durante l’intervista nel post-partita, ha risposto a Ciro Ferrara, il quale con ironia aveva posto una domanda sui carichi di lavoro per Lukaku e sulla possibilità del suo ritorno in nazionale. “Si lavora troppo con me? Ma questa è una fesseria. Le altre squadre si allenano tutte quante, il problema è chi non si allena. Io li faccio allenare in maniera giusta, durante la sosta quelli che rimarranno sfrutteranno la sosta per entrare in condizione. Sono arrivati dei giocatori negli ultimi giorni di mercato e cercheremo di migliorare ancora di più la condizione”.

