Rai2 – Venerato: “Questione Osimhen, a gennaio con 90mln può già partire grazie alla clausola”

Durante la trasmissione ‘Domenica Sportiva’, il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha posto l’attenzione sulla situazione di Victor Osimhen. Ecco come funziona la nuova clausola: “Incerto il futuro prossimo di Osimhen. A gennaio versando circa 90 milioni può già lasciare, grazie alla clausola, la Turchia ma solo per un sodalizio non italiano. A giugno costerà un po’ meno perchè non ci sarà la buon uscita da riconoscere al Galatasaray. Il Napoli vanta un’opzione unilaterale per blindarlo fino al 2027”.

