Venezia-Napoli, Spalletti: “Vittoria importante, ci da la maturità giusta per vincere con chiunque”

Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn la gara appena terminata 2-0 per gli azzurri tra Venezia e Napoli.

Queste le sue parole:

“Questa vittoria è stata difficile ma importante, ci da quella maturità superiore che ci permette di pensare di poter determinare i risultati senza sperare che ci venga concesso qualcosa, abbiamo la possibilità di vincere contro tutti giocando anche un discreto calcio. Osimhen? Ha le qualità, noi dobbiamo migliorare per servirlo al meglio, noi non dobbiamo sempre palleggiare ma anche giocare la palla più velocemente, avendo queste qualità può sfruttare anche palle più sporche, improvvise.

Anguissa in campo con Lobotka e Fabian? Giochiamo già con due mediani e un trequartista, giochiamo già a tre. Anche Demme gioca poco ma è forte, Lobotka ha fatto passi importanti, prende la squadra in mano e la fa giocare bene. Inter? Abbiamo da recuperare ancora qualcuno, la possibilità di poter avere 3/4 cambi di qualità è importante, abbiamo una settimana per poter lavorare bene e per recuperare Anguissa e Koulibaly, che ha un valore importantissimo anche in spogliatoio, dobbiamo vedere anche Lozano come sta e mettere minuti nelle gambe di Ounas in allenamento.

Zamparini? Si avvertiva subito con chi si aveva a che fare, aveva una dote di personalità, aveva un grande talento nel fare lo scout di presidenti e giocatori. Nelle sue squadre si sono messi in mostra tantissimi giocatori. Aveva grade entusiasmo e faceva tutto con amore, era una persona buona, metteva a disposizione tutto quello che aveva per aiutare chi aveva bisogno”.

