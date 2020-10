Verdetto Juve-Napoli: ecco l’orario stabilito per la decisione del Giudice

E’ stato reso noto il probabile orario in cui verrà comunicato il verdetto del Giudice sportivo

A riportarlo a Tuttosport

E’ il giorno di Juve-Napoli, non la partita, ma bensì il giorno in cui verrà finalmente presa una decisione sulle sue sorti. Sarà rinvio, sconfitta a tavolino per gli azzurri con annessa penalizzazione di un punto in classifica o altro? Per saperlo dovremo aspettare ancora qualche ora e a dircelo è Tuttosport. Il quotidiano riporta nella sua edizione odierna che la sentenza dovrebbe arrivare nel pomeriggio tra le 16 e 17

