Verona-Napoli, in dubbio la conferenza di Garcia

Lo speaker Gianluca Gifuni ha affermato che probabilmente non ci sarà la conferenza stampa di Rudi Garcia prima di Hellas Verona-Napoli.

Sabato 21 ottobre ci sarà la sfida tra Hellas Verona e Napoli e Gianluca Gifuni ha parlato della conferenza stampa del tecnico azzurro Rudi Garcia.

Lo speaker è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre” ed ha svelato che nella giornata di oggi Aurelio De Laurentiis parlerà alla stampa. Incerta sarebbe invece la conferenza che dovrebbe tenere Rudi Garcia.

Ecco quanto dichiarato:

“Il Presidente del Napoli parlerà alla stampa, ma lo farà concedendosi solo a pochi ‘eletti’, e ci chiediamo cosa possa dire loro. Non ci sono molte parole da proferire dopo le affermazioni dei giorni scorsi sul tecnico Rudi Garcia: può solo fare dietrofront sul mister dopo averlo delegittimato. Per quanto riguarda il mister, non è stata ancora annunciata una sua conferenza stampa in vista della prossima partita in casa dell’Hellas. Garcia d’altronde sta vivendo un momento di imbarazzo: vedremo se la conferenza la farà, ma ho qualche dubbio. Domani, secondo me, la conferenza potrebbe non esserci.”

