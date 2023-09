Corriere dello Sport – Verratti all’Al-Arabi, è fatta: trasferimento da circa 50mln.

L’edizione odierna del quotidiano ha confermato il trasferimento di Marco Verratti in Arabia.

“Marco Verratti-Psg, dopo undici anni insieme finisce l’idillio. Come rivelato da RMC Sport infatti, nelle prossime ore l’ex Pescara potrebbe andare in Qatar e passare all’Al-Arabi. Il centrocampista è stato escluso dalla lista Champions del Psg e ha perso anche la Nazionale, rimanendo fuori dai convocati di Spalletti. Per lui ora si prospetta una nuova avventura dopo una vita trascorsa in Francia al Psg.

Il club qatariota e il Paris hanno raggiunto un accordo per un trasferimento da circa 50 milioni di euro, bonus inclusi. Secondo quanto trapela, il giocatore sarebbe già a Doha in attesa del via libera ufficiale”.

