Verso Napoli Real Sociedad: Hysaj e Rrhamani tornano tra i convocati

Verranno ufficializzati solamente in tarda mattinata i convocati di Gattuso ma Hysaj e Rrhamani dovrebbero tornare in lista.

Come indicato dal quotidiano Repubblica, i due difensori, tornati ad allenarsi in gruppo dopo la positività al Covid19, sono nuovamente arruolabili. Improbabile un loro impiego dal primo minuto vista l’alta posta in palio ma, di certo, saranno preziosissimi in questo finale di 2020 con impegni ogni tre giorni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ricorso al CONI: ecco su cosa si baserà la difesa del Napoli

Mossa a sorpresa di Gattuso: il tecnico vuol evitare cali di concentrazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, Usa: 3 mila morti in un giorno