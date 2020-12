Mossa a sorpresa di Gattuso: il tecnico vuol evitare cali di concentrazione

Partita da dentro o fuori questa sera nello stadio che per la prima volta si chiamerà ” Diego Armando Maradona”.

Il Napoli contro la Real Sociedad ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno, ma non può permettersi alcuna distrazione. Per questo, come riportato da Tuttosport, mister Gattuso sta tenendo la squadra sulla corda. Tensione alta, niente turnover e formazione comunicata solo al termine riunione tecnica. Stasera, è vietato fallire.

