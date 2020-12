Napoli, Europa League: ecco le probabili scelte di Gattuso, 4 cambi rispetto alla gara con il Crotone

Ecco i probabili cambi di Gattuso per il match di stasera

Dovrebbero essere questi, secondo la Gazzetta dello Sport, i cambi del Napoli in vista della gara di questa sera contro la Real Sociedad. La coppia centrale di difesa è formata da Maksimovic al posto di Manolas con Koulibaly, a centrocampo Fabian torna titolare al posto di Demme, in attacco Politano a destra per Lozano e Mertens al centro dell’attacco con Insigne a sinistra e Zielinski dietro di lui.

