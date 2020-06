Verso Verona-Napoli, Gattuso pronto a dei cambi. Tornano Ospina, Manolas e Milik

Verona-Napoli si avvicina

Si avvicina il primo impegno di campionato post lockdown, con il Napoli che sarà impegnato martedì a Verona. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, Gattuso in vista della gara contro gli scagligeri, è pronto ad apportare dei cambi alla formazione. In porta tornerà Ospina, dopo aver scontato la squalifica in finale di Coppa Italia, il colombiano rientrerà tra gli 11 titolari. In difesa conferme per Koulibaly, Di Lorenzo e Mario Rui, con Manolas che potrebbe completare il reparto centrale a discapito dell’ottimo Maksimovic. A centrocampo invece, il terzetto dovrebbe essere composto da Demme, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco invece potrebbero esserci delle novità, con Milik che potrebbe tornare titolare al posto di Mertens. Sugli esterni spazio a Politano a destra e Insigne a sinistra.

