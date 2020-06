Serie A, come e dove seguire il prossimo turno in tv e streaming

Serie A, dove seguirla in tv e streaming

La ventisettesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, l’ottava di ritorno, si giocherà tra lunedì 22 e mercoledì 24 gennaio. Si inizia lunedì 22 con due gare alle 19.30 ed una alle 21.45, seguite, martedì 23, da altri quattro incontri, due alle 19.30 e due alle 21.45, infine saranno tre le partite di mercoledì 24, una alle 19.30 e due alle 21.45.

PROGRAMMA SERIE A

27a giornata

22 giugno, ore 19.30 Lecce-Milan – Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, Sky Go

22 giugno, ore 19.30 Fiorentina-Brescia – Sky Sport 253, Sky Go

22 giugno, ore 21.45 Bologna-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, Sky Go

23 giugno, ore 19.30 Verona-Napoli – DAZNe DAZN1

23 giugno, ore 19.30 Spal-Cagliari – Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, Sky Go

23 giugno, ore 21.45 Genoa-Parma – DAZNe DAZN1

23 giugno, ore 21.45 Torino-Udinese – Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, Sky Go

24 giugno, ore 19.30 Inter-Sassuolo – DAZN e DAZN1

24 giugno, ore 21.45 Atalanta-Lazio – Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, Sky Go

24 giugno, ore 21.45 Roma-Sampdoria – Sky Sport 253, Sky Go

